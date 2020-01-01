В Сингапуре создали бесконтактные кнопки для лифта

Кинетическая бесконтактная технология может имитировать движение пальцев и воспроизводить тактильную реакцию нажатия кнопки.

Сингапурская дизайн-студия Stuck Design разработала альтернативу традиционным сенсорным кнопкам. Об этом сообщается на сайте стартапа.

Отмечается, что технология бесконтактной кнопки особенно актуальна во время пандемии коронавируса.

Разработка Stuck Design использует движение в качестве обратной связи: когда палец движется к кнопке для ее активации, как и в случае с традиционной кнопкой, "кинетическая бесконтактная" кнопка реагирует тем же движением, продавливаясь и отталкиваясь назад, имитируя движение пальца.

Уже создан рабочий прототип, но технология все еще находится на стадии эксперимента. По словам разработчиков, кнопку можно запрограммировать на ряд жестов, что значительно расширит область ее применения.

Ранее сообщалось, что израильская компания представила настольное устройство SoundBeamer 1.0, которое передает звук прямо в ухо без использования наушников.

В Китае создали зарядку для смартфона из бутылки с горячей водой

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet