Протестующие с помощью тракторов прорвали оцепление и отклонились от согласованного с властями маршрута. Возникли столкновения с полицией.

В столице Индии Дели фермеры протестуют против новых законов о свободном рынке торговли. В ходе протестов возникли беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает BBC.

После начала протестов правительство предложило приостановить действие законов, но фермеры настаивают на их полной отмене.

Полиция разрешила митинг во вторник при условии, что он не помешает ежегодный парад в честь Дня Республики, который проходит в Дели.

Демонстранты на тракторах прорвали оцепление и отклонились от согласованного маршрута. Начались столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ в некоторых местах, чтобы попытаться разогнать протестующих.

Cмотрите фотогалерею: В Индии фермеры устроили беспорядки

Ранее сообщалось, что в Нидерландах противники карантинных ограничений устроили беспорядки, произошли поджоги и стычки с полицией.

Также, в Тунисе в ходе уличных столкновений задержано более 600 человек-участников манифестаций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet