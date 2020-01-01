В шведском зоопарке усыпили заболевшую COVID-19 тигрицу

Тигрица и львы заразились от ухаживающих за ними сотрудников. Если у двух львов наблюдаются легкие симптомы заболевания, то тигрица быстро "сдала".

Заболевших животных или людей больше не обнаружено Boras Djurpark AB

В Швеции в зоопарке города Бороса тигрица Настасья и два льва заразились коронавирусом. Тигрицу пришлось усыпить, сообщает телеканал SVT News.

"Это первый известный нам случай инфицирования кошачьих в Швеции", - заявил государственный эпизоотолог Карл Столь, добавив, что на сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку.

Тигрица Настасья, заболев, потеряла аппетит. Ее состояние быстро ухудшалось. Шведский ветеринарный институт (SVA) подтвердил, что самка тигра была инфицирована коронавирусом. Результаты анализов подтвердила также немецкая лаборатория. Было принято решение Настасью усыпить.

"Тигрица тяжело заболела, но у нее были и другие заболевания", - отметил ветеринар окружного управления в Вестра-Геталанд Ульф Левдаль.

У остальных заразившихся животных наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.

Медики полагают, что животные заразились от персонала. По данным администрации зоопарка, у некоторых из тех, кто ухаживал за хищниками, были симптомы коронавируса, а у троих сотрудников COVID-19 был подтвержден.

Заболевших животных или людей больше не обнаружено.

Ранее мы писали о том, что коронавирусом заразилась тигрица из Нью-Йорка.

Добавим, что в США выявили первые случаи COVID-19 у котов.

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