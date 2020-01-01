В аэропорту Вены в чемодане нашли десятки хамелеонов

Животных пытались провезти контрабандой, но их заметили при досмотре багажа - хамелеонов везли в носках и коробках.

В аэропорту Вены пресекли попытку контрабанды десятков хамелеонов. Об этом сообщает BBC во вторник, 26 января.

Мужчина пытался провести животных в багаже, но их заметили на рентгеновских установках для проверки багажа. 74 хамелеона были обнаружены в носках и коробках. Как говорят официальные лица, хамелеоны могли бы стоить 37 тысяч евро на черном рынке.

Позже был арестован 56-летний мужчина, который приехал из Танзании. Теперь мужчине может грозить штраф в размере до 6 тысяч евро.

"Хамелеоны могут хорошо маскироваться... но в конечном итоге они не смогли перехитрить рентгеновский аппарат", - сказано в заявлении Минфина Австрии.

Животных сразу же перевезли в зоопарк Шенбрунн в Вене, где их обследовали специалисты. Трое хамелеонов не пережили путешествие. Эти хамелеоны происходят с гор Усамбара, расположенных в дождливом и прохладном регионе Танзании.

Напомним, что ранее в аэропорту Борисполь изъяли уникальные самородки янтаря. Житель Киева пытался вывезти украшения из янтаря и самородки в качестве сувениров знакомым в Дубай.

Также сообщалось, что на Волыни задержали грузовик с контрабандным какао. Во время проверки установлено, что заявленная стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз.

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