В аэропорту Вены в чемодане нашли десятки хамелеонов
В аэропорту Вены пресекли попытку контрабанды десятков хамелеонов. Об этом сообщает BBC во вторник, 26 января.
Мужчина пытался провести животных в багаже, но их заметили на рентгеновских установках для проверки багажа. 74 хамелеона были обнаружены в носках и коробках. Как говорят официальные лица, хамелеоны могли бы стоить 37 тысяч евро на черном рынке.
Позже был арестован 56-летний мужчина, который приехал из Танзании. Теперь мужчине может грозить штраф в размере до 6 тысяч евро.
"Хамелеоны могут хорошо маскироваться... но в конечном итоге они не смогли перехитрить рентгеновский аппарат", - сказано в заявлении Минфина Австрии.
Животных сразу же перевезли в зоопарк Шенбрунн в Вене, где их обследовали специалисты. Трое хамелеонов не пережили путешествие. Эти хамелеоны происходят с гор Усамбара, расположенных в дождливом и прохладном регионе Танзании.
Напомним, что ранее в аэропорту Борисполь изъяли уникальные самородки янтаря. Житель Киева пытался вывезти украшения из янтаря и самородки в качестве сувениров знакомым в Дубай.
Также сообщалось, что на Волыни задержали грузовик с контрабандным какао. Во время проверки установлено, что заявленная стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз.
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