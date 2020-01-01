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Тело солистки популярной группы 90-х нашли под окнами высотки

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Причину гибели исполнительницы выясняют правоохранители. Она входила в состав группы Восток около двух лет.
Певица Натэлла Ас умерла
Певица Натэлла Ас умерла
instagram.com/vostok_gruppa
 
Вокалистку поп-группы Восток Натэллу Ас обнаружили без признаков жизни под окнами московской высотки. Об этом 26 января сообщило издание Starhit.
 
Отмечается, что тело 48-летней женщины заметил случайный прохожий. Медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.
 
В правоохранительных органах уточнили, что рядом с погибшей нашли женскую сумочку с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков борьбы обнаружено не было.
 
Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты.
 
Также стало известно, что Ас длительное время страдала от депрессии. Она была замужем и воспитывала ребенка.
 
 
Натэлла Ас – российская певица, актриса и модель. В течение последних двух лет она была вокалисткой группы Восток, известной хитами До встречи, Миражи, Снежная королева.
 
Ранее сообщалось, что российский звездный стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 лет из-за осложнений, вызванных инородным предметом в теле.

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Теги: Россия, смерть, фото, группа, музыкальная группа, певица, умер
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Источник: korrespondent.net

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