Тело солистки популярной группы 90-х нашли под окнами высотки

Причину гибели исполнительницы выясняют правоохранители. Она входила в состав группы Восток около двух лет.

Вокалистку поп-группы Восток Натэллу Ас обнаружили без признаков жизни под окнами московской высотки. Об этом 26 января сообщило издание Starhit

Отмечается, что тело 48-летней женщины заметил случайный прохожий. Медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.

В правоохранительных органах уточнили, что рядом с погибшей нашли женскую сумочку с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков борьбы обнаружено не было.

Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты.

Также стало известно, что Ас длительное время страдала от депрессии. Она была замужем и воспитывала ребенка.

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