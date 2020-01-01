Тело солистки популярной группы 90-х нашли под окнами высотки
Причину гибели исполнительницы выясняют правоохранители. Она входила в состав группы Восток около двух лет.
Вокалистку поп-группы Восток Натэллу Ас обнаружили без признаков жизни под окнами московской высотки. Об этом 26 января сообщило издание Starhit.
Отмечается, что тело 48-летней женщины заметил случайный прохожий. Медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть.
В правоохранительных органах уточнили, что рядом с погибшей нашли женскую сумочку с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков борьбы обнаружено не было.
Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты.
Также стало известно, что Ас длительное время страдала от депрессии. Она была замужем и воспитывала ребенка.
Cмотрите фотогалерею: Тело солистки популярной группы 90-х нашли под окнами высотки
Натэлла Ас – российская певица, актриса и модель. В течение последних двух лет она была вокалисткой группы Восток, известной хитами До встречи, Миражи, Снежная королева.
Ранее сообщалось, что российский звездный стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 лет из-за осложнений, вызванных инородным предметом в теле.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент