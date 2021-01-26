Норвегия изменит стратегию COVID-вакцинации

Вакцины планируют не давать наиболее уязвимым пожилым людям на фоне всплеска смертельных исходов после вакцинации.

В Норвегии изменят стратегию COVID-вакцинации для пожилых людей после недавнего всплеска смертности на фоне прививок. Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, сообщает Bloomberg во вторник, 26 января.

В январе в Норвегии более 30 людей старше 70 лет скончались после вакцинации против коронавируса. По словам премьера, интенсивный мировой интерес к этой информации был преувеличен.

"Мы не верим, что есть какие-то проблемы с безопасностью вакцин. Но мы, возможно, не будем давать их наиболее уязвимым людям преклонного возраста", - пояснила Солберг.

Теперь Норвежский институт общественного здравоохранения призвал врачей делать прививки старым и больным, учитывая каждый конкретный случай.

"Для очень слабых пациентов и неизлечимо больных рекомендуется тщательная оценка соотношения пользы и недостатков вакцинации", - подчеркнули в институте.

Напомним, что Норвегия не нашла связи между COVID-вакциной и смертями пожилых людей. Регулятор считает смерти возрастных пациентов после прививки совпадением, поскольку у получивших вакцину были серьезные заболевания.

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