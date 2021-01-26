В США вернулись к идее поместить на 20-долларовую купюру темнокожую женщину

В Министерстве финансов США изучают способы ускорить реализацию инициативы времен Барака Обамы, заблокированной при Трампе.

Министерство финансов США президента Джо Байдена изучает способы ускорить процесс появления портрета Гарриет Табман вместо портрета президента Эндрю Джексона на лицевой стороне 20-долларовой банкноты. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Times.

Инициатива, начатая еще во времена Барака Обамы, была заблокирована администрацией Дональда Трампа. Против выступил лично Трамп, назвав этот шаг "чистой политкорректностью" и предложив разместить портрет Табман на двухдолларовой купюре, которая больше не выпускается.

В свою очередь, его министр финансов Стивен Мнучин заявил, что более важным ему видится добавление новых способов защиты денег от подделки, а не изменение дизайна. Он добавил, что банкноты с новыми изображениями могут появиться в обороте не ранее 2028 года.

Новоназначенное Байденом Министерство финансов под руководством Джанет Л. Йеллен намерено ускорить этот график.

"Казначейство предпринимает шаги, чтобы возобновить усилия по размещению Гарриет Табман на лицевой стороне новых 20-долларовых банкнот. Важно, чтобы наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны", - сообщила, в частности Псаки.

В свою очередь, представитель Минфина США заявила, что у нее нет информации о том, когда может быть выпущена новая 20-долларовая банкнота.

Эндрю Джексон – седьмой президент США. В юном возрасте участвовал в войне за независимость США и попал в плен к англичанам (единственный президент США, побывавший в чьем-либо плену). Позже стал юристом, купил плантацию с рабами и занялся политикой. Возглавил милицию штата Теннеси, вел войны с индейцами. Известность в масштабах США получил в 1812 году во время войны с Британской империей. Став президентом, проводил крайне жесткую политику, направленную на изгнание индейцев и конфискацию их земель. В результате действий Джексона в США вошли Флорида и Техас. При этом экономическая политика администрации Джексона считается неоднозначной: критики утверждают, что она стала причиной экономического кризиса 1837 г.

Гарриет Табмен стала героиней борьбы с рабовладением

Гарриет Табмен родилась приблизительно в марте 1822 года и стала героиней борьбы с рабовладением. Она сбежала от хозяина на север США, где не было рабства, однако отказалась от спокойной жизни на месте и совершила множество рейдов на юг, где организовывала побеги десятков рабов. Система побегов вошла в историю, как "Подземная железная дорога". Во время гражданской войны Табман была разведчицей армий Севера, а под конец жизни поддержала борьбу женщин за гражданские права и занималась ею до своей смерти. Умерла в 1913 году в нищете.

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