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В 2020-м паспорта РФ получили более 400 тысяч украинцев

Комментариев: 1
Российское МВД похвасталось, что больше всего паспортов выдали гражданам Украины.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В 2020 году Российская Федерация выдала 409,5 тыс. своих паспортов гражданам Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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В частности, указывается, что 409 549 граждан Украины - это “число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)“.

В российской статистике не уточняется, люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.

Всего в прошлом году Россия выдала 656 тысяч своих паспортов иностранцам. Утверждается, что в более 60% случаев документы получили украинцы.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации. Речь идет о паспортах, выданных за всё время военного конфликта.

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Теги: паспорт, Россия
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Комментариев (1)
Свидома-Погань    26.01.2021, 19:01
Оценка:  -23
Свидома-Погань
Слава Украине!!! Героям Слава!!!!
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