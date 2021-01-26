В 2020-м паспорта РФ получили более 400 тысяч украинцев

Российское МВД похвасталось, что больше всего паспортов выдали гражданам Украины.

В 2020 году Российская Федерация выдала 409,5 тыс. своих паспортов гражданам Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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В частности, указывается, что 409 549 граждан Украины - это “число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)“.

В российской статистике не уточняется, люди из каких именно регионов Украины получили больше всего российских паспортов.

Всего в прошлом году Россия выдала 656 тысяч своих паспортов иностранцам. Утверждается, что в более 60% случаев документы получили украинцы.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные администрации РФ в ОРДЛО выдали около 440 тыс. паспортов Российской Федерации. Речь идет о паспортах, выданных за всё время военного конфликта.