В России предложили разместить Путина на пятитысячной купюре

Идею в эфире одной из радиостанций озвучил сенатор Калашников. Позже в комментариях обратившимся за разъяснениями журналистам он сообщил, что "не планирует выносить идею на обсуждение".

В России предложили разместить потрет президента РФ Владимира Путина на пятитысячной купюре. Идею озвучил депутат, заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы РФ, Сергей Калашников в эфире радио Говорит Москва.

"Нужно внести закон - разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично", - сказал он.

Отметим, комментарий прозвучал во время обсуждения инициативы размещения темнокожей героини борьбы с рабовладением на 20-долларовой купюре США.

Позднее Калашников пояснил, что "не планирует выносить идею на обсуждение".

"Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу", - сообщил он в комментарии РИА Новости.

По информации портала Finanz.ru, Калашников не первый, кто предлагает печатать рубли с портретом Путина: в 2017 году такую же инициативу продвигала ассоциация по развитию бизнес-патриотизма Аванти во главе с Рахманом Янсуковым, бывшим помощником чеченского бизнесмена Умара Джабраилова.Тогда предлагали поместить портрет Путина на банкноты номиналом 10 тысяч рублей. Предложение забраковал Центробанк РФ, напомнивший, что по сложившейся традиции на банкнотах не используются изображения действующих политических и общественных деятелей.

В настоящий момент пятитысячная купюра – банкнота максимального номинала в России.

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