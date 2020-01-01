ПАСЕ предложили подтвердить полномочия делегации РФ

Ратифицировать полномочия российской делегации хотят с целью продолжения продвижения политического диалога с Россией.

Парламентской ассамблее Совета Европы предложили подтвердить полномочия российской делегации, несмотря на возбужденную процедуру их обжалования. Об этом сказано в проектах доклада и резолюции Обжалование по основаниям по сути, не ратифицированных полномочий парламентской делегации Российской Федерации, утвержденных регламентным комитетом ПАСЕ во вторник, 26 января.

Австрийский парламентарий Штефан Шеннах, который является докладчиком по этому вопросу, предлагает ратифицировать полномочия российской делегации, имея целью продолжить продвижение политического диалога с РФ.

В то же время в проекте резолюции ПАСЕ есть значительное количество серьезных критических замечаний, а также высказывается разочарование негативными тенденциями - в частности, ухудшением ситуации с соблюдением прав человека в России, которое противоречит обязательствам страны.

Кроме того, в проекте резолюции критикуются последние изменения в Конституцию РФ, по которым российские власти могут не выполнять решения ЕСПЧ.

Также поднят вопрос об ограничении фундаментальных свобод, преследовании оппозиционных политиков, общественных активистов и журналистов в России.

Наконец, в ПАСЕ обеспокоены отравлением Алексея Навального, отсутствием со стороны российской власти надлежащего расследования инцидента, а также дальнейшим арестом оппозиционера.

Напомним, что РФ в ПАСЕ инициирует дебаты по украинскому языку. Члены российской делегации считают, что перевод сферы обслуживания в Украине на украинский язык является "агрессивной кампанией против русского языка".

Новая битва Киева в ПАСЕ. Полномочия РФ оспорены

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