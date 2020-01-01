В России завели 20 уголовных дел на участников протестов

Протестующих преимущественно обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В регионах России возбудили 20 уголовных дел по итогам массовых акций пртеста в поддержку оппозицонера Алексея Навального. Об этом сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает Интерфакс во вторник, 26 января.

Как заявила Петренко, сейчас "проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения".

По ее словам, протестующих преимущественно обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ). В рамках расследования задержаны подозреваемые.

Петренко отметила, что материалы доследственных проверок и уголовных дел обсуждались председателем Следкома Александром Бастрыкиным с руководителями региональных подразделений на совещании во вторник.

По ее словам, Бастрыкин указал "на необходимость установления всех лиц, причастных к совершенным преступлениям, поручив подключиться криминалистам Главного управления криминалистики СК России".

Напомним, в протестной акции 23 января только в Москве, по оценке движения Белый счетчик, приняли участие до 20 тысяч человек. Агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. По последним данным, на акциях силовики задержали почти 3,5 тысячи человек – рекордное число для России. Большинство задержанных быстро отпустили.

Вчера сторонники Навального анонсировали новые акции протеста по всей России. Они состоятся 31 января, за два дня до судебного заседания по делу политика.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet