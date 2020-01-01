Байден и Путин обсудили Украину и ДСНВ

Россия и США обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Президент США Джо Байден провел телефонный разгор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование в Украине, сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 26 января.

Так, Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США и отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.

Путин отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе – борьбы с пандемией коронавируса.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", – говорится в сообщении.

Также в Кремле заявили, что Россия и США обменялись во вторник дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Президенты РФ и США выразили удовлетворение в связи с этим.

"В ближайшее дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", – говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Москва и Вашингтон начали работу над продлением срока действия ДСНВ. Вашингтон предложил продлить его на пять лет.

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