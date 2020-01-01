Наркобарон - новатор. Чем знаменит Эль Чапо из Азии

В Нидерландах 24 января арестован Це Чи Лоп — один из наиболее разыскиваемых преступников мира.

Це Чи Лопа называют руководителем крупнейшего наркокартеля в Азии. Он был задержан в амстердамском аэропорту Схипхол по запросу австралийских правоохранительных органов — с 2019 года он находился в розыске по линии Интерпола.

Це Чи Лопа сравнивают с Эль Чапо и Пабло Эскобаром – крупнейшими наркобаронами в мировой истории. Эль Чапо в 2000-х - 2010-х годах контролировал до трети всего наркотрафика из Южной Америки через территорию Мексики в США. Перед арестом его состояние оценивалось в 2-4 миллиарда долларов. Эскобар - фактически монополизировал поставки кокаина в США в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Его состояние на момент смерти оценивалось в 30 миллиардов долларов (с учетом инфляции — почти 60 миллиардов в долларах 2020 года).

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, картель под руководством Це Чи Лопа зарабатывает от 8 до 17 миллиардов долларов в год. Основным товаром группировки является метамфетамин, экстази и героин.

Новаторский подход

Це Чи Лоп родился в провинции Гуандун в южном Китае в 1953 году и уже в подростковом возрасте вступил в местную преступную группировку, сформированную по принципу триады — вскоре это помогло ему перебраться в более крупную банду в Гонконг. В 1988 году он эмигрировал в Канаду, где позже получил гражданство. Там он стал членом группировки контрабандистов средней руки, поставлявшей героин в Северную Америку.

В 1998 году Це Чи Лоп предстал перед судом в Нью-Йорке по обвинению в торговле наркотиками. Ему грозило пожизненное заключение, но преступнику удалось добиться снисхождения — его защита настаивала на том, что он раскаивается и что его престарелые родители нуждаются в уходе, а 12-летний сын имеет серьезное заболевание легких. В итоге Це Чи Лоп получил девять лет, но освободился еще раньше — в 2006 году.

После этого он вернулся в Азию, где благодаря связям, наработанным за годы контрабанды в США, начал строить свой наркобизнес. Он начал переправлять наркотики, произведенные в удаленных горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса, в Австралию, Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Це Чи Лопу удалось быстро завоевать рынок благодаря новой практике гарантированных поставок: если партию наркотиков перехватывала полиция, он бесплатно отправлял покупателю новую или же возвращал деньги.

Именно это помогло австралийским правоохранительным органам впервые увидеть создателя наркокартеля: они установили наблюдение за одной небольшой австралийской группировкой и регулярно стали изымать получаемые ей от Це Чи Лопа партии наркотиков. Примерно спустя год лидер группировки, обеспокоенный постоянной необходимостью досылать австралийцам бесплатные партии, вызвал руководство группировки на встречу в Гонконг — и за ней удалось проследить полиции.

Дешевое производство

Це Чи Лопа перенес производство синтетических наркотиков, в первую очередь метамфетамина, в леса Мьянмы. Платя деньги повстанческим группировкам, контролирующим эти территории, его синдикат получил возможность наладить крайне дешевое и массовое производство при фактически нулевых рисках его обнаружения властями.

Химические компоненты, необходимые для производства наркотиков, переправлялись из Китая — с многочисленных химических заводов, расположенных недалеко от границы с Мьянмой. Из-за такой организации производства себестоимость килограмма метамфетамина для синдиката составляла всего около 1800 долларов. При этом итоговая цена килограмма наркотика в Таиланде эквивалентна 70 тысячам долларов, в Австралии — 300 тысячам, а в Японии — 588 тысячам.

Игрок

Це Чи Лопа постоянно охраняют восемь специалистов по тайскому боксу, при этом их состав регулярно ротируется.

Наркобарон любит устраивать роскошные вечеринки на своих виллах, а также делать крупные ставки на скачках. Однажды за день в казино в Макао он проиграл 66 миллионов долларов.