В AstraZeneca сообщили, что отстают от графика

На бельгийском заводе, на котором производят вакцину от AstraZeneca возникла проблема с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила о двухмесячном отставании от графика производства вакцины. Об этом во вторник, 26 января, сообщает La Repubblica со ссылкой на главу компании Паскаля Сорио.

"У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика", - сообщил Сорио.

Также, он пообещал, что его компания в феврале сможет поставить в страны ЕС "разумное количество вакцины".

В конце прошлой недели AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок в первом квартале по предзаказу ЕС на 60%, что вызвало крикитку компании и породило слухи о том, что та продает вакцины по более ывгодным контрактам за пределы ЕС.

Со своей стороны Сорио категорически отверг обвинения со стороны ряда европейских СМИ и политиков, что его компания сократила поставки в ЕС, продавая вакцину в другие страны по более выгодным ценам. Он также подчеркнул, что предназначенная для Евросоюза вакцина не уходит в Великобританию, где у AstraZeneca налажена собственная цепочка производства.

"У нас также были определенные проблемы в Великобритании. Однако дело в том, что контракт с Великобританией у нас был заключен в июне 2020 года, то есть на три месяца раньше, чем с ЕС. Поэтому с Великобританией у нас было на три месяца больше, чтобы разрешить имеющиеся проблемы", - заявил он.

Сорио заверил европейских журналистов, что "стоимость и темпы производства вакцины остаются разумными".

"К сожалению, заводы, которые снабжают Европу, имеют более низкую производительность, поэтому соотношение с Великобританией составляет 1 к 3", - сообщил он.

Он также поддержал идею ускорить темпы вакцинации, используя только одну дозу вакцины вместо двух, проводить вакцинацию только одной дозой вакцины, которая, по его словам, "способна обеспечить достаточную защиту" в краткосрочной перспективе.

"Вторую дозу вы всегда сможете получить позднее", - сказал Сорио.

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС; а также с упреждающим объявлением компании AstraZeneca, сертификация препарата которой еще только ожидается на этой неделе, о том, что поставки ее вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%. Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества.

Ранее компания Pfizer, препарат которой был первым лицензирован в ЕС в декабре 2020 года, объявила о значительном сокращении поставок в страны ЕС в первом квартале 2021 года по сравнению с уже законтрактованными ЕС объемами. Срыв поставок оказался настолько значительным, что некоторые страны ЕС, в частности Бельгия, были вынуждены замедлить процесс вакцинации, а Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд.

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