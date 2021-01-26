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В Испании произошла серия землетрясений

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Магнитуда нескольких подземных толчков превышала четыре балла. Местные власти назвали ситуацию "тревожной".

В районе испанского города Гранада вечером во вторник, 26 января, произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.

Самые мощные толчки зафиксированы поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", - написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.

Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной", однако также призвал сохранять спокойствие.

В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось.

Местные жители публикуют видео с места землетрясения.

Напомним, неделей ранее на Филлипинах произошло сильное землетрясение. Толчки 7,1, были зафиксированы на глубине 116 км. 

Перед этим  в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. Изначально сообщалось о семи погибших, однако позже их число возросло до 56.

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Теги: Испания, Землетрясения, магнитуда
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Источник: korrespondent.net

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