Для импичмента Трампу в Сенате не хватает голосов

Лишь пять сенаторов-республиканцев примкнуло к демократам в попытке объявить недоверие бывшему президенту США.

В Сенате не хватит голосов для импичмента Трампу АР

В Сенате США не наберется достаточного количества голосов для объявления импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Верхней палате Конгресса по-видимому, не хватит 17 голосов, сообщает The Hill.

Так, республиканец Рэнд Пол 26 января инициировал в Сенате голосование, в ходе которого предложил признать неконституционным процесс импичмента Трампу. Его поддержали 45 республиканцев. Вместе с тем, еще пять оказались на стороне демократов в этом вопросе.Во время голосования к демократам присоединились республиканцы Митт Ромни, Бен Сасс, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми.

В Сенате США сейчас по 50 представителей Республиканской партий, 48 - Демократической, 2 - позиционируют себя как независимые. Всего - 100 депутатов. Для того, чтобы принять решение по импичменту, его должны поддержать двумя третями голосов (67 из 100). Таким образом, демократам нужно заручиться поддержкой еще 12 республиканцев.

Вместе с тем, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что сенаторы обсуждают резолюцию о порицании Трампа.

Некоторые демократы выразили заинтересованность в принятии резолюции о порицании Трампа при условии, что по крайней мере 10 сенаторов от Республиканской партии публично поддержат ее, обеспечив таким образом перевес в 60 голосов, необходимый для принятия резолюции в сенате, сообщили собеседники издания.

Отмечается, что до сих пор неясно, будет ли данная резолюция принята вместо судебного процесса по импичменту Трампу или после него.

Накануне сообщалось, что в Сенат была передана резолюция об импичменте Трампа. Президент США Джо Байден усомнился, что процесс импичмента бывшему лидеру страны Дональду Трампу будет иметь успех.

Добавим, что Трамп уже нанял адвоката на процедуру импичмента.

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