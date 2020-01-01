В мире зафиксировали более 100 млн случаев коронавируса

COVID-19 перешагнул отметку в 100 миллионов и продолжает распространяться. С начала суток зафиксировано более 26 810 новых случаев, из них 1 977 - летальные.

По состоянию на утро среды, 27 января, в мире зафиксировано почти 100,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 2,1 млн – летальных, свидетельствуют данные Worldometer.

Так, с начала пандемии в мире обнаружены 100 839 430 случаев COVID-19, в частности 2 167 167 - летальных, выздоровели 72 864 949 человека.

С начала новых суток зафиксировано 26 810 новых случаев, из них 17 165 в Мексике. Погибли 1 977 человек, в том числе 1 743 в Мексике.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (26 011 222), Индия (10 690 279), Бразилия (8 936 590), Россия (3 756 931), Великобритания (3 689 746).

Украина занимает 17 место в общей статистике.

Ранее сообщалось, что в Британии впервые в Европе 100 тысяч COVID-смертей. Ранее эту отметку преодолели США, Бразилия, Индия и Мексика.

Накануне стало известно, что министр обороны Колумбии умер от COVID-19. Глава иностранного ведомства скончался на 70-м году жизни.

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