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Испанка вернулась в дом престарелых после собственных похорон

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Больница по ошибке сообщила о смерти пожилой женщины, которая спустя десять дней после прощания с ней благополучно вернулась.
В Испании по ошибке "похоронили" живую женщину
В Испании по ошибке "похоронили" живую женщину
pixabay.com
 
Жительница Испании Рогелия Бланко удивила персонал дома престарелых, когда вернулась туда из больницы спустя десять дней после собственных похорон. О ситуации сообщило издание Euro Weekly.
 
Отмечается, что 85-летнюю Рогелию и Консепсьон Ариас в один день забрали в больницу после выявления коронавируса.
 
Ариас умерла 13 января, но по ошибке медперсонала об этом сообщили родственникам Бланко. Похороны организовали на следующий день, но из-за карантинных ограничений семья не смогла полноценно попрощаться с умершей.
 
Спустя десять дней  Рогелия вернулась в дом престарелых, чем немало удивила супруга, который также находится в заведении, и персонал.
 
После того, как выяснилась ошибка, семье Консепсьон сообщили о ее смерти. Руководство дома престарелых пообещало предпринять меры, чтобы не допустить подобного в будущем.
 
Ранее сообщалось, что в индийской больнице матери выдали чужого умершего ребенка.
 

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Теги: Испания, Похороны, ошибка, пожилые люди, дом престарелых
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Источник: korrespondent.net

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