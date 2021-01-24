Испанка вернулась в дом престарелых после собственных похорон

Больница по ошибке сообщила о смерти пожилой женщины, которая спустя десять дней после прощания с ней благополучно вернулась.

Жительница Испании Рогелия Бланко удивила персонал дома престарелых, когда вернулась туда из больницы спустя десять дней после собственных похорон. О ситуации сообщило издание Euro Weekly

Отмечается, что 85-летнюю Рогелию и Консепсьон Ариас в один день забрали в больницу после выявления коронавируса.

Ариас умерла 13 января, но по ошибке медперсонала об этом сообщили родственникам Бланко. Похороны организовали на следующий день, но из-за карантинных ограничений семья не смогла полноценно попрощаться с умершей.

Спустя десять дней Рогелия вернулась в дом престарелых, чем немало удивила супруга, который также находится в заведении, и персонал.

После того, как выяснилась ошибка, семье Консепсьон сообщили о ее смерти. Руководство дома престарелых пообещало предпринять меры, чтобы не допустить подобного в будущем.

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