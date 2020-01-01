В AstraZeneca заверили, что "справедливо относятся к Европе"

В Еврокомиссии обвинили компанию в том, что она поставляет вакцины от коронавируса в другие страны более активно, чем в Евросоюз.

AstraZeneca уверяет, что не обманула европейцев с COVID-вакциной

Глава AstraZeneca Паскаль Сориот отверг обвинения некоторых членов Еврокомиссии в том, что компания поставляет COVID-вакцину другим странам активнее, чем Евросоюзу. Об этом сообщает DW в среду, 27 января.

По словам Сориота, AstraZeneca не продает свою вакцину "куда-то ради выгоды" и добавил, что компания "не зарабатывает на этой вакцине денег" и "справедливо относится к Европе".

В свою очередь в ЕК подозревают, что перебои с поставками вакцины в ЕС могут быть связаны с тем, что AstraZeneca перебрасывает часть препаратов, предназначенных для вакцинации жителей ЕС, на рынок Великобритании и других стран, не входящих в ЕС.

Отметим, что в понедельник представители AstraZeneca не смогли объяснить представителям Еврокомиссии, что происходит, а следующая встреча должна состояться уже сегодня.

Ранее в AstraZeneca сообщили, что отстают от графика. На бельгийском заводе, на котором производят вакцину, возникла проблема с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.

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