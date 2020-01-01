В AstraZeneca заверили, что "справедливо относятся к Европе"
Глава AstraZeneca Паскаль Сориот отверг обвинения некоторых членов Еврокомиссии в том, что компания поставляет COVID-вакцину другим странам активнее, чем Евросоюзу. Об этом сообщает DW в среду, 27 января.
По словам Сориота, AstraZeneca не продает свою вакцину "куда-то ради выгоды" и добавил, что компания "не зарабатывает на этой вакцине денег" и "справедливо относится к Европе".
В свою очередь в ЕК подозревают, что перебои с поставками вакцины в ЕС могут быть связаны с тем, что AstraZeneca перебрасывает часть препаратов, предназначенных для вакцинации жителей ЕС, на рынок Великобритании и других стран, не входящих в ЕС.
Отметим, что в понедельник представители AstraZeneca не смогли объяснить представителям Еврокомиссии, что происходит, а следующая встреча должна состояться уже сегодня.
Ранее в AstraZeneca сообщили, что отстают от графика. На бельгийском заводе, на котором производят вакцину, возникла проблема с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.
Хватит всем? Как будут вакцинировать украинцев
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet