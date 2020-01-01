США закупят еще 200 млн доз вакцин

Таким образом общее число вакцин составит 600 млн, что позволит вакцинировать 300 млн человек - почти все население США.

Президент США Джо Байден заявил, что власти намерены закупить еще 200 млн доз вакцины Pfizer и Moderna летом этого года. Об этом он сообщил входе выступления в Белом доме, передает NBC.

Таким образом, общее количество купленных США вакцин составит 600 млн.

"Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать 300 млн американцев и победить пандемию", - сказал Байден.

Обе вакцины требуют применения двух доз, чтобы обезопасить человека от коронавируса. Поэтому 600 млн доз хватит на 300 млн человек. К слову, население США составляет около 325 млн.

Напомним, по состоянию на 14 января в США вакцинировали более 10 млн граждан.

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