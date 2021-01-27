G7 потребовала освобождения Навального

Главы МИД стран Большой семерки осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального и требуют его освобождения.

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7), а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании, сообщает Европейская правда.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 - Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также верховный представитель Евросоюза - объединились для того, чтобы осудить политически мотивированный арест и заключение под стражу Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Главы МИД подчеркивают, что они также "глубоко обеспокоены задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов", и призывают Россию выполнить свои национальные и международные обязательства и освободить тех, кто 23 января был безосновательно задержан за реализацию своего права на мирные собрания.

"Эти события подтверждают, что в России продолжает развиваться негативная тенденция к сокращению пространства, в котором действуют оппозиция, гражданское общество, правозащитники и звучат независимые голоса", - заявили министры G7.

При этом дипломаты назвали крайне досадным тот факт, что Навальный находится под стражей по обвинению, которое еще в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным.

Ранее сообщалось, что Белый дом призвал Кремль освободить Алексея Навального и других россиян, задержанных на акциях протеста в десятках российских городов.

А президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС усилить санкции в отношении России после действий российских силовиков во время акций в поддержку Навального.

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