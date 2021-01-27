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G7 потребовала освобождения Навального

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Главы МИД стран Большой семерки осудили арест российского оппозиционера Алексея Навального и требуют его освобождения.
G7 призвала освободить Навального
G7 призвала освободить Навального

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7), а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства Великобритании, сообщает Европейская правда.

"Мы, министры иностранных дел стран G7 - Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США, а также верховный представитель Евросоюза - объединились для того, чтобы осудить политически мотивированный арест и заключение под стражу Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Главы МИД подчеркивают, что они также "глубоко обеспокоены задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов", и призывают Россию выполнить свои национальные и международные обязательства и освободить тех, кто 23 января был безосновательно задержан за реализацию своего права на мирные собрания.

"Эти события подтверждают, что в России продолжает развиваться негативная тенденция к сокращению пространства, в котором действуют оппозиция, гражданское общество, правозащитники и звучат независимые голоса", - заявили министры G7.

При этом дипломаты назвали крайне досадным тот факт, что Навальный находится под стражей по обвинению, которое еще в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным.

Ранее сообщалось, что Белый дом призвал Кремль освободить Алексея Навального и других россиян, задержанных на акциях протеста в десятках российских городов.

А президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС усилить санкции в отношении России после действий российских силовиков во время акций в поддержку Навального.

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Теги: Россия, ЕС, арест, Навальный, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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CCCP2015    27.01.2021, 12:35
Оценка:  -24
CCCP2015
Потребовать они могут что то только от банановых республик. Ну типа продажи земли, повышения тарифов, разрешения на вывоз леса-кругляка, замены прокурора, принятия нужных законов, медреформ, назначение в наблюдательные советы госкомпаний своих людей с зарплатами в миллионы\месяц...
WTF2wtf    27.01.2021, 13:02
Оценка:  -1
WTF2wtf
и зачем российские оккупанты сделали захваченный в 2014-м Донбасс нищей "банановой республикой" под управлением российских властей?
Тупо ради захваченного Крыма президент россии убивает граждан Украины и так поимел миллионы местных Донбасса?
CCCP2015    27.01.2021, 13:05
Оценка:  -1
CCCP2015
Xyйло, ты уже сюда прискакал?) Давай про быдло оккупантов))))
WTF2wtf    27.01.2021, 13:09
Оценка:  0
WTF2wtf
Разве сюда прискакал президент россии (Хyйло) ???
Скачешь здесь только ты постоянно, многостаночный нацистский говномет военных преступников из раши ...
WTF2wtf    27.01.2021, 13:10
Оценка:  0
WTF2wtf
... а смешного в путинской войне против Украины и опущенном ради Крыма россиянами в оккупации Донбассе явно нет
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