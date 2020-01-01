В решении суда нашли скрытую непристойную приписку

В определении Арбитражного суда Москвы обнаружили фразу "письку сосите" перед фамилией и инициалами судьи.

В определении Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве, опубликованном в официальной электронной картотеке, обнаружили скрытую фразу "письку сосите". На это обратил внимание анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Надпись не видно в оригинальном документе, так как она набрана белым цветом. Скрытую строку можно обнаружить при выделении текста, а скопировав решение суда в Word слова "письку сосите" становятся заметны.

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Судебное определение относится к процессу о банкротстве строительной компании Урбан Групп из Подмосковья. В 2018 году ее признали несостоятельной, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности.

Судья Игнатова оставила его обращение без движения, посчитав, что он не предоставил необходимые документы.

Позже журналист МБХ Медиа Александр Скрыльников сообщил, что пикантная фраза встречается еще в нескольких документах судьи.

Фото: twitter.com/mediazzzona

Как отметил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, убрать послание из документов будет тяжело, так как все они подписаны Электронной цифровой подписью.

"Так, что "письку сосите" уже стало решением вступившим в законную силу", – пошутили авторы сообщения.

Ранее сообщалось, что британка получила официальное письмо от застройщика, которое начиналось фразой "Добрый день, *ука!".

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