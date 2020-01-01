На острове Ява проснулся вулкан

Вулкан начал выбрасывать раскаленные скальные обломки и пепел. Людям посоветовали находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера.

На острове Ява снова проснулся вулкан twitter.com/dianadep1

Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява начал извергать раскаленные камни и пепел. Об этом заявили в Центре исследований геологических катастроф, сообщает dpa в среду, 27 января.

Вулкан извергался в течение четырех часов. Спасательные службы оценили уровень опасности как второй - людям не следует находиться в пятикилометровой зоне вокруг кратера. При этом информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В свою очередь местное правительство заявило о готовности эвакуировать жителей в случае более сильного извержения вулкана.

Отметим, что Мерапи, высотой 2968 м, считается самым активным вулканом в Индонезии.

Напомним, что в декабре на Гавайях началось извержение вулкана. Извержение самого большого и активного вулкана Гавайских островов вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

Также на Сицилии извергался вулкан Этна. Крупнейший действующий европейский вулкан Этна активизировался, интенсивность извержений возросла тогда до высокой.

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