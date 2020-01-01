Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии

Очаг залегал на глубине более 123 километров. Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.

На севере Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки были зафиксированы в 05:06 в 31 километре от города Титосэ, сообщает Геологическая служба США.

Очаг залегал на глубине более 123 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

До этого в Испании произошла серия землетрясений.

Добавим также, что в Финляндии за ночь произошло 10 небольших землетрясений.

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