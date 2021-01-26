Мексиканка не узнала себя на интимных фото и ударила мужа ножом

Женщина обнаружила откровенные снимки в телефоне супруга и, не слушая объяснений, напала на него.

В Мексике жена обнаружила в телефоне мужа интимные фото и накинулась на него с ножом, не разобравшись, что на снимках запечатлена она. Об этом 26 января сообщило издание New York Daily News.

Отмечается, что ревнивица не стала слушать объяснения супруга и нанесла ему несколько ножевых ранений, пока он сумел ее обезоружить.

Во время драки соседи услышали крики и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мужчина нашел в компьютере архивные электронные письма, в которых жена присылала ему интимные фотографии. Он загрузил их в телефон, не представляя, чем это обернется.

Супруга рассказала полицейским, что не узнала себя на снимках. Она увидела "более молодую и стройную женщину", которая занимается сексом с ее мужем.

Ревнивую супругу арестовали. Ей предъявили обвинения в домашнем насилии.

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