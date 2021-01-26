Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мексиканка не узнала себя на интимных фото и ударила мужа ножом

Комментариев: 0
Женщина обнаружила откровенные снимки в телефоне супруга и, не слушая объяснений, напала на него.
Мексиканка не узнала себя на интимных фото и ударила мужа ножом
la-prensa.com.mx

В Мексике жена обнаружила в телефоне мужа интимные фото и накинулась на него с ножом, не разобравшись, что на снимках запечатлена она. Об этом 26 января сообщило издание New York Daily News.

Отмечается, что ревнивица не стала слушать объяснения супруга и нанесла ему несколько ножевых ранений, пока он сумел ее обезоружить.

Во время драки соседи услышали крики и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мужчина нашел в компьютере архивные электронные письма, в которых жена присылала ему интимные фотографии. Он загрузил их в телефон, не представляя, чем это обернется.

Супруга рассказала полицейским, что не узнала себя на снимках. Она увидела "более молодую и стройную женщину", которая занимается сексом с ее мужем.

Ревнивую супругу арестовали. Ей предъявили обвинения в домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что американка приревновала своего парня и укусила его за пенис.

Россиянин откусил ухо расставшейся с ним девушке

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ревность, Мексика, отношения, нападение, фотографии, нож
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь