Финляндия ограничила въезд из-за COVID-19

Финляндия ограничивает въезд из всех стран Шенгенского соглашения, разрешая только необходимые поездки для работы в экстренных службах.

Ограничения коснутся как туристов, так и приезжающих на работу

Финляндия с 27 января ввела жесткие ограничения на въезд в страну, чтобы не допустить распространение новых штаммов коронавируса. Всем путешественникам, которым разрешат попасть в страну, придется пройти тест на коронавирус на границе, пишет DW.

Запрет действует для всех въезжающих из других стран ЕС или стран Шенгенской зоны. Граждане не смогут попасть в страну, если цель их визита несущественна.

Ограничения коснутся и тех, кто, кто приезжает в Финляндию по работе. Работодатели должны будут обосновать, почему рабочая задача того или иного въезжающего сотрудника является крайне важной, не терпящей задержек.

Ранее сообщалось, что в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer.

Добавим, что Германия ужесточила правила въезда из стран риска. Приезжие должны будут предъявить свежие отрицательные результаты теста на коронавирус до въезда.

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