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Путин: Санкции ведут к применению военной силы

Комментариев: 5
Российский лидер заявил, что ограничительные меры и торговые барьеры могут привести к одностороннему применению военной силы.
Путин выступил на форуме в Давосе
Путин выступил на форуме в Давосе

Президент России Владимир Путин заявил, что введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. Об этом он сказал в среду, 27 января, выступая на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме.

Путин раскритиковал использование торговых барьеров, санкций и других ограничений в "попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - заявил он.

При этом Путин уточнил, что имеет ввиду применение силы под надуманным предлогом. По его мнению, это увеличивает вероятность появления новых горячих точек.

Ранее сообщалось, что Европарламент готовит новые санкции против России из-за ареста Навального. А США готовят новые санкции против Севпотока-2.

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Теги: Россия, Путин, Давос, армия, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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chytan    27.01.2021, 16:07
Оценка:  +2
chytan
Испугал ежа голой жопой !!!
Евгенич    27.01.2021, 15:49
Оценка:  +6
Евгенич
перевожу на человеческий язык: если наказать бандита за преступление, то это может вызвать у него "одностороннею" агрессию.
ЗаелоПластинку    27.01.2021, 16:07
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
под надуманным предлогом (цитата)
WTF2wtf    27.01.2021, 15:43
Оценка:  +9
WTF2wtf
Он специально под дебила косит?????
Нахрена так тупо менять местами причину и следствие?????
На россии и не такое говно от него хавать привікли?
шаман_ярик    27.01.2021, 15:49
Оценка:  +3
шаман_ярик
Оно позабыло продуктовые санкции, которые вводила россия против Украины до 14-го года.
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