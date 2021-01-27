Путин: Санкции ведут к применению военной силы

Российский лидер заявил, что ограничительные меры и торговые барьеры могут привести к одностороннему применению военной силы.

Путин выступил на форуме в Давосе

Президент России Владимир Путин заявил, что введение санкций увеличивает риски одностороннего применения военной силы. Об этом он сказал в среду, 27 января, выступая на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме.

Путин раскритиковал использование торговых барьеров, санкций и других ограничений в "попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - заявил он.

При этом Путин уточнил, что имеет ввиду применение силы под надуманным предлогом. По его мнению, это увеличивает вероятность появления новых горячих точек.

Ранее сообщалось, что Европарламент готовит новые санкции против России из-за ареста Навального. А США готовят новые санкции против Севпотока-2.

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