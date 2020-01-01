Война в Карабахе: Азербайджан передал Армении еще 31 погибшего солдата

Азербайджанская сторона не уточнила, где именно были обнаружены тела. Теперь судебно-медицинская экспертиза установит личности погибших.

Азербайджан передал властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики тела 31 армянского военного. Об этом сообщила пресс-служба отдела информации и связей с общественностью ГСЧС непризнанной НКР в среду, 27 января.

"На участке Физули азербайджанская сторона передала тела 31 армянского военнослужащего, не уточнив места их обнаружения. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 318 человек", - сказано в сообщении.

Теперь назначена судебно-медицинская экспертиза для установления их личностей.

При этом Армения заявляет о почти 3,5 тысячи погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Известно и о большом количестве пропавших без вести, в их поисках задействованы российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

Напомним, что 24 января Азербайджан передал армянской стороне тела 30 солдат. Тела в неузнаваемом состоянии, назначена судебная экспертиза для их идентификации.

"Чудовищные преступления". Доклад AI по Карабаху

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