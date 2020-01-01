В США подростки совершили убийство в прямом эфире ради лайков

Девушки набросились на свою жертву с ножами в торговом центре. При этом нападение они транслировали в прямом эфире в соцсетях. Злоумышленницы задержаны.

Полиция в США арестовала четырех подростков в возрасте от 12 до 14 лет за убийство 15-летней девочки в прямом эфире ради лайков. Подозреваемых поместили в изолятор для несовершеннолетних, пишет The Daily Dot.

Смертельный инцидент произошел в торговом центре Walmart в штате Луизиана. Убийство транслировалось онлайн в социальных сетях Facebook и Instagram.

На видео одна из обвиняемых заявила, что нанесла девушке удар ножом прямо в сердце. Жертва умерла в больнице от полученных травм.

"У нас есть видеозаписи всего, что происходило", - отметил шериф прихода Калькасье Тони Манкузо.

Он добавил, что задержанные украли ножи из магазина Walmart и использовали их во время нападения.

Ранее сообщалось, что в США в перестрелке погибли пять человек.

Добавим, что в СБУ рассказали о предотвращении убийства сотрудника.

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