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В Камеруне более 50 человек сгорели в ДТП с грузовиком

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После столкновения грузовика с автобусом междугороднего сообщения компании Menoua Voyages оба транспортных средства загорелись.

В Камеруне недалеко от города Джанг автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии 53 человека погибли и еще 29 получили ранения, сообщает в среду, 27 января, местное издание Journal du Cameroun со ссылкой на губернатора Западного региона Аву Фонку Огюстена.

Указано, что ДТП произошла примерно в 3:00 ночи по местному времени. Грузовик перевозил топливо. После его столкновения с автобусом междугороднего сообщения компании Menoua Voyages оба транспортных средства загорелись.

Напомним, в конце декабря на западе Камеруна произошла еще одна масштабная авария. Тогда автобус столкнулся с грузовиком и рухнул в овраг. Погибли 60 человек.

В Бразилии 19 человек погибли в ДТП с автобусом

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Теги: ДТП, видео, авария, грузовик, автобус, Камерун, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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