Умер актер из сериала Ликвидация

Юрий Лахин скончался из-за осложнений после коронавируса, которым он переболел в конце декабря.

Российский актер Юрий Лахин умер в Москве в возрасте 68 лет. Об этом 26 января сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Лахин переболел COVID-19 в конце декабря 2020 года, однако позже попал в больницу из-за осложнений. Ему диагностировали пневмонию, некоторое время актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его врачам не удалось.

Лахин играл в Театре на Покровке и сотрудничал с Сатириконом, но наибольшую известность ему принесли роли в сериалах Ликвидация, Молодежка, Вечный зов, Громовы.

Ранее сообщалось, что французский актер и режиссер Робер Оссейн, сыгравший Жоффрея в киносаге Анжелика, умер от коронавируса.

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