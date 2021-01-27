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Умер актер из сериала Ликвидация

Комментариев: 1
Юрий Лахин скончался из-за осложнений после коронавируса, которым он переболел в конце декабря.
Юрий Лахин
Юрий Лахин
e1.ru

Российский актер Юрий Лахин умер в Москве в возрасте 68 лет. Об этом 26 января сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Лахин переболел COVID-19 в конце декабря 2020 года, однако позже попал в больницу из-за осложнений. Ему диагностировали пневмонию, некоторое время актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его врачам не удалось.

Лахин играл в Театре на Покровке и сотрудничал с Сатириконом, но наибольшую известность ему принесли роли в сериалах Ликвидация, Молодежка, Вечный зов, Громовы.

Ранее сообщалось, что французский актер и режиссер Робер Оссейн, сыгравший Жоффрея в киносаге Анжелика, умер от коронавируса.

Тело солистки популярной группы 90-х нашли под окнами высотки

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Теги: Россия, Москва, смерть, актер, умер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bwexseer    27.01.2021, 16:32
Оценка:  -23
bwexseer
Очень жаль.Классный Актёр.Вечная память.Скорблю.
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