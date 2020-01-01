Западная Европа - это "одна цивилизация", и они должны вернуться к позитивной повестке дня, утверждает Владимир Путин.

Европа и Россия должны быть вместе - Путин Кадр из видео

Президент России Владимир Путин утверждает, что Европа и РФ должны быть вместе, так как они являются "абсолютно естественными партнерами". Об этом он заявил на форуме в Давосе в седу, 27 января.

По мнению Путина, у Европы и России общая культура и, по сути, это "одна цивилизация". Он добавил, что французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала.

"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем… то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться, мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", - сказал Путин.

Также президент РФ отметил, что стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.

"Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии… Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной", - подытожил Путин.

Также Путин заявил, что санкции ведут к применению военной силы. Российский лидер заявил, что ограничительные меры и торговые барьеры могут привести к одностороннему применению военной силы.

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