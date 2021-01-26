Избитый в Париже украинец был "известен полиции" - СМИ

Мать подростка подозревают в торговле людьми, а нападение на парня расценивают, как месть одной из банд.

Украинский подросток по имени Юрий, которого 15 января жестоко избили в Париже, когда он возвращался из школы, "был известен французской полиции", а его мать - фигурант в деле о торговле людьми, пишет Европейская правда со ссылкой на французские СМИ.

Так, издание Le Figaro, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщает, что правоохранители проверяют информацию о связи 15-летнего украинца с бандой под названием RD4.

В полиции считают, что нападение на подростка могло быть местью, поскольку члены RD4 ранее напали на другую группировку.

Также, как удалось выяснить журналистам, Юрий хорошо "был известен полиции из-за актов насилия".

Мать молодого человека Наталья Крушеник, по информации Liberation, фигурирует в расследовании о торговле людьми. Якобы она наняла 11 украинок на работу уборщицами в компанию V.I.P. ServicesConcierges - консьерж-сервис, который преимущественно обслуживает квартиры с сайта Airbnb. Женщины жаловались на то, что их трудоустроили незаконно и не платят зарплату.

Парижская прокуратура отреагировала на жалобу, поданную в ноябре, и начала расследование о "скрытом трудоустройстве", "нелегальном труде" и "торговле людьми".

Одна из пострадавших рассказала, что их нанимали на работу в Ивано-Франковске. Во Францию они приехали по туристической визе. По истечении срока визы, женщины оставались в стране. Украинки жаловались на тяжелые условия труда и низкую заработную плату, а иногда и полное ее отсутствие.

Нападение на украинца в Париже: Зеленский сделал заявление

Ранее мы писали, что избитого в Париже украинца вывели из комы.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet