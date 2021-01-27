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Мир нуждается в лидерстве США – Блинкен

Комментариев: 4
США обладают наибольшим потенциалом на мировой арене для мобилизации других стран ради общего блага, отметил новый глава Госдепа.
Энтони Блинкен стал новым главой Госдепа 26 января
Энтони Блинкен стал новым главой Госдепа 26 января

Международному сообществу нужно лидерство Соединенных Штатов, поскольку именно их направляющая роль позволит миру лучше справляться с глобальными проблемами. Об этом сказал новый американский госсекретарь Энтони Блинкен во время приветственного выступления в Госдепе США, сообщает Интерфакс в среду, 27 января.

"Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы ее будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с США", – заявил Блинкен.

Он отметил, что США до сих пор обладают наибольшим потенциалом на мировой арене для мобилизации других стран ради общего блага.

По его словам, мир сейчас смотрит на то, смогут ли США "исцелить свою нацию", применить дипломатию при контактах с союзниками и партнерами, чтобы противостоять таким вызовам современности, как пандемия коронавируса, экономический кризис, климатические изменения, опасности для демократии, расовое неравенство, угрозы глобальной стабильности со стороны "противников и соперников".

Накануне Сенат США утвердил Блинкен новым главой Госдепа. В тот же день он провел телефонные беседы с главами внешнеполитических ведомств Канады, Мексики, Японии и Южной Кореи.

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Теги: США, госдепартамент США, Госдеп, Энтони Блинкен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Russian-Troll    27.01.2021, 18:53
Оценка:  -22
Russian-Troll
Шёл бы ты в сраку со своим лидерством. Прибалтов и каклов стройте, они это любят.
Брюква_и_Клюква    27.01.2021, 18:56
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Неужели, у тебя, мокша, нет желания хоть на старости лет пожить по-человечески? Неужели тебе не надоели нищета, голод, паленая водка, твоя вонючая рязанская изба с отхожей ямой в углу?
Russian-Troll    27.01.2021, 19:02
Оценка:  -23
Russian-Troll
Вы вообще о чем? Приезжайте в Россию и посмотрите как люди живут. Глаза разуйте. Конечно и у нас можно найти маргинальные места, но где их нет.
Брюква_и_Клюква    27.01.2021, 19:17
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А я тебе советую, мудак тамбовский, для начала съездить хотя бы в Монголию. Чтобы ты прозрел, наконец, и увидел как могут жить люди.
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