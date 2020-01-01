Британия усилит пограничные меры для сдерживания пандемии

В стране опасаются ввоза новых штаммов коронавируса на фоне "британской" мутации, которая минимум вполовину заразнее обычного коронавируса.

Великобритания ужесточит пограничные меры, чтобы предотвратить попадание новых мутаций COVID-19 в страну. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Reuters в среду, 27 января.

Джонсон пообещал предоставить дорожную карту ограничений, закрывших большую часть британской экономики.

В частности, правительство введет карантин в гостиницах для тех, кто приезжает в Британию из стран, где появились новые штаммы коронавируса - так называемые страны красного списка, из Южной Африки и Южной Америки.

"Министр внутренних дел позже сегодня детализирует... еще более жесткие меры для тех стран из "красного списка", где обнаружены новые варианты", - добавил Джонсон.

Кроме того, путешественникам из стран с высоким риском придется пройти карантин в течение десяти дней.

Напомним, что ранее в Британии впервые в Европе зафиксировали 100 тысяч COVID-смертей. Великобритания преодолела отметку первой в Европе, но после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Также сообщалось, что в Британии врачи призвали приоритетно вакцинировать расовые меньшинства. Этнические меньшинства больше страдают от негативного влияния коронавируса и реже получают вакцину, обеспокоены медики.

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