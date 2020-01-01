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Британия усилит пограничные меры для сдерживания пандемии

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В стране опасаются ввоза новых штаммов коронавируса на фоне "британской" мутации, которая минимум вполовину заразнее обычного коронавируса.
Британия готовит усиление пограничных ограничений для сдерживания коронавируса
Британия готовит усиление пограничных ограничений для сдерживания коронавируса

Великобритания ужесточит пограничные меры, чтобы предотвратить попадание новых мутаций COVID-19 в страну. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Reuters в среду, 27 января.

Джонсон пообещал предоставить дорожную карту ограничений, закрывших большую часть британской экономики.

В частности, правительство введет карантин в гостиницах для тех, кто приезжает в Британию из стран, где появились новые штаммы коронавируса - так называемые страны красного списка, из Южной Африки и Южной Америки.

"Министр внутренних дел позже сегодня детализирует... еще более жесткие меры для тех стран из "красного списка", где обнаружены новые варианты", - добавил Джонсон.

Кроме того, путешественникам из стран с высоким риском придется пройти карантин в течение десяти дней.

Напомним, что ранее в Британии впервые в Европе зафиксировали 100 тысяч COVID-смертей. Великобритания преодолела отметку первой в Европе, но после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Также сообщалось, что в Британии врачи призвали приоритетно вакцинировать расовые меньшинства. Этнические меньшинства больше страдают от негативного влияния коронавируса и реже получают вакцину, обеспокоены медики.

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Теги: Британия, граница, пандемия, карантин, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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