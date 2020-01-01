Санду объявила кандидата на пост премьера Молдовы

Майя Санду уже поставила перед кандидаткой задачу создать команду и подготовить программу экономического развития и борьбы с коррупцией.

Президент Молдовы Майя Санду предложила назначить премьер-министром экс-главу Минфина Наталью Гаврилицу. Об этом сообщает Newsmaker в среду, 27 января.

"Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - сказала Санду.

По ее словам, она все еще считает досрочные выборы "единственным выходом из кризиса".

"У граждан должно быть право выбрать депутатов, которые будут работать на их благо. Сейчас парламентские фракции могут доказать, что хотят досрочных выборов", - подчеркнула Санду.

Теперь у кандидата в премьеры есть 15 дней, чтобы подать на утверждение парламента состав и программу деятельности правительства.

Отметим, что Санду выступает за то, чтобы парламент не утверждал нового главу правительства и чтобы были проведены досрочные выборы. Для этого парламент Молдовы должен дважды отклонить предложенную Санду кандидатуру.

Напомним, что ранее Санду предложила создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина. Из всех внешних партнеров, Молдова, по мнению Санду, наиболее должна сделать акцент на отношениях с двумя стратегическими партнерами.

Украина - щит. Значение визита Майи Санду в Киев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet