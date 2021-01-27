В одном из регионов Испании приостановили COVID-вакцинацию

Вакцинация от коронавируса приостановлена на несколько дней из-за того, что закончилась вакцина. Власти заявляют о срочности вакцинации, так как вирус мутирует.

В столице Испании и ближайших к Мадриду районах вакцинация от COVID-19 приостановлена как минимум до конца следующей недели. В регионе не хватает препаратов от коронавируса, заявил вице-председатель автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо, пишет RTVE.

Он добавил, что те, кто уже получил первый компонент прививки, получат и второй из существующих запасов.

"Если мы этого не сделаем, есть возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", - сказал Агуадо.

Агуадо добавил, что необходима "благоразумная" стратегия резервирования прививок.

По состоянию на вторник, 26 января, в Мадриде было введено 169 501 дозу COVID-вакцин Pfizer/BioNTech.

При таких темпах, подчеркнул Агуадо, до 2023 года 70% иммунизированного населения не будут охвачены, поэтому он попросил нового министра здравоохранения Каролину Дариас потребовать от ЕС большего количества вакцины.

Как сообщалось ранее, Испании отказников от COVID-вакцины возьмут на учет.

Добавим, что в Польше зафиксирован первый случай кражи COVID-вакцины.

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