В Италии врача подозревают в убийстве COVID-пациентов

Врач хотел освободить койко-места и пытался уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи, утверждают следователи.

В Италии врач из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом COVID-19 в начале пандемии. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на местную полицию.

По данным следствия, 47-летний врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, который вызывал угнетение дыхания. В результате его действий погибли минимум двое больных.

В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, сообщает Brescia Today.

В обвинительном акте говорится, что врач таким образом хотел освободить койко-места и пытался уменьшить нагрузку на отделение неотложной помощи, которое было перегружено в критические дни пандемии на севере Италии.

К материалам дела прикрепили прослушку медсестер больницы, в которой они отказывались вводить пациентам дозы, которые просил врач. При этом они называли его между собой "сумасшедшим".

На данный момент Моска находится под домашним арестом, ждет допроса и рассмотрения дела в суде.

Ранее сообщалось, что в Млинове Ровенской области от коронавируса скончалась 37-летняя роженица. Ее ребенка также не удалось спасти.

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