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Стала известна дата саммита мировых лидеров по климату

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Встреча пройдет в апреле. Главы государств планируют объединить усилия в борьбе с выбросами в окружающую среду.
Байден подписал указы, касающиеся экологии
Байден подписал указы, касающиеся экологии

Президент США Джо Байден запланировал проведение саммита по климату с участием мировых лидеров на 22 апреля. Об этом в среду, 27 января, сообщает пресс-служба Белого дома.

Саммит будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Также известно, что глава Белого дома подпишет несколько указов, касающихся экологии. Помимо этого будет создана соответствующая рабочая группа.

До этого Korrespondent.net писал, что знаменитости призвали Байдена повлиять на изменение климата. Они заявили, что Байдена могут запомнить как президента, который "увел человечество с края обрыва".

Ранее сообщалось, что лед на Земле тает рекордными темпами.

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Теги: США, президент, климат, саммит, Байден, изменение климата, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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