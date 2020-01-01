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В Лапландии наблюдали яркое северное сияние

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Северное сияние над финской провинцией раскрасило небо в зеленые и местами розовые цвета. Длилось природное явление 15 минут.

В Финляндии, в самой северной провинции страны Лапландии, небо раскрасилось в яркие цвета из-за северного сияния. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Яркое природное явление снял местный фотограф. Длилось северное сияние всего 15 минут.

Чаще всего северное сияние появляется в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что северное сияние над Исландией удалось сфотографировать с борта самолета свадебному фотографу.

Также, в NASA зафиксировали два одновременных световых явления над Аляской.

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Теги: Финляндия, видео, природные явления, Лапландия, северное сияние
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Источник: korrespondent.net

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