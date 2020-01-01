В Лапландии наблюдали яркое северное сияние
Северное сияние над финской провинцией раскрасило небо в зеленые и местами розовые цвета. Длилось природное явление 15 минут.
В Финляндии, в самой северной провинции страны Лапландии, небо раскрасилось в яркие цвета из-за северного сияния. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Яркое природное явление снял местный фотограф. Длилось северное сияние всего 15 минут.
Чаще всего северное сияние появляется в Швеции, Норвегии и Финляндии.
Ранее сообщалось, что северное сияние над Исландией удалось сфотографировать с борта самолета свадебному фотографу.
Также, в NASA зафиксировали два одновременных световых явления над Аляской.
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