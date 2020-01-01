В Лапландии наблюдали яркое северное сияние

Северное сияние над финской провинцией раскрасило небо в зеленые и местами розовые цвета. Длилось природное явление 15 минут.

В Финляндии, в самой северной провинции страны Лапландии, небо раскрасилось в яркие цвета из-за северного сияния. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Яркое природное явление снял местный фотограф. Длилось северное сияние всего 15 минут.

Чаще всего северное сияние появляется в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что северное сияние над Исландией удалось сфотографировать с борта самолета свадебному фотографу.

Также, в NASA зафиксировали два одновременных световых явления над Аляской.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet