Билл Гейтс: Следующая пандемия может быть хуже
Человечество не готово к следующей пандемии, а она может быть в десять раз хуже нынешней, заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, пишет S"uddeutsche Zeitung.
"Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - полагает Гейтс.
Бизнесмен считает, что людям следует извлечь урок из ситуации с COVID-19 и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем.
Основатель Microsoft также считает, что "терпение людей определенно на исходе", особенно тех, кто живет в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение.
"В лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь", - уверен Гейтс.
Отметим, что Билл Гейтс рассказал, почему 2021 год будет лучше 2020.
Также сообщалось, что Билл Гейтс назвал глобальные изменения, которые ждут мир после пандемии.
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