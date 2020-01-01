Билл Гейтс: Следующая пандемия может быть хуже

Людям следует извлечь уроки из нынешней пандемии коронавируса. На нормализацию жизни после карантина может уйти год.

Человечество не готово к следующей пандемии, а она может быть в десять раз хуже нынешней, заявил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс, пишет S"uddeutsche Zeitung.

"Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - полагает Гейтс.

Бизнесмен считает, что людям следует извлечь урок из ситуации с COVID-19 и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем.

Основатель Microsoft также считает, что "терпение людей определенно на исходе", особенно тех, кто живет в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение.

"В лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь", - уверен Гейтс.

Отметим, что Билл Гейтс рассказал, почему 2021 год будет лучше 2020.

Также сообщалось, что Билл Гейтс назвал глобальные изменения, которые ждут мир после пандемии.

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