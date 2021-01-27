Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подозрительный пакет: в Британии эвакуировали завод по производству вакцин

Комментариев: 0
Подозрительная посылка привела к частичной эвакуации предприятия. Полиция расследует происшествие.

Британская биофармацевтическая компания-производитель вакцин Wockhardt, которая в Северном Уєльсе производит COVID-препарат Oxford-AstraZeneca, частично эвакуировала свой завод после того, как получила "подозрительный пакет", пишет BBC.

"Мы частично эвакуировали место в ожидании полного расследования. Безопасность наших сотрудников и непрерывность бизнеса остаются чрезвычайно важными ", - подчеркнули в руководстве компании.

Около завода установили оцепление. Людей попросили держаться подальше.

На место была вызвана группа по утилизации боеприпасов Министерства обороны. 

Ранее мы писали, что хакеры получили документы по вакцине Pfizer и BioNTech.

Напомним, что хакеры из КНДР атаковали производителя COVID-вакцины.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, вакцина, полиция, эвакуация, Великобритания, посылка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь