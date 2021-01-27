Подозрительный пакет: в Британии эвакуировали завод по производству вакцин
Британская биофармацевтическая компания-производитель вакцин Wockhardt, которая в Северном Уєльсе производит COVID-препарат Oxford-AstraZeneca, частично эвакуировала свой завод после того, как получила "подозрительный пакет", пишет BBC.
"Мы частично эвакуировали место в ожидании полного расследования. Безопасность наших сотрудников и непрерывность бизнеса остаются чрезвычайно важными ", - подчеркнули в руководстве компании.
Около завода установили оцепление. Людей попросили держаться подальше.
На место была вызвана группа по утилизации боеприпасов Министерства обороны.
Robot on the move back. pic.twitter.com/gQg1y7Ylsb— ian hunter (@ian_hunter9) January 27, 2021
Ранее мы писали, что хакеры получили документы по вакцине Pfizer и BioNTech.
Напомним, что хакеры из КНДР атаковали производителя COVID-вакцины.
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