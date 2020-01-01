Оппозиция Беларуси анонсировала "план победы"

Оппозиционеры уже готовят совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной.

Представители белорусской оппозиции провели общую встречу и обсудили так называемый План победы-2021. Об этом сособщает Telegram-канал Светланы Тихановской в среду, 27 января.

Указано, что на встрече присутствовали представители офиса экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, координационного совета оппозиции, народного антикризисного управления, экс-претендент на пост президента Валерий Цепкало.

Оппозиционеры заявили, что раскрывать детали плана они будут "по ходу развития событий", а пока мобилизуют силы для помощи людям, которые пострадали от репрессий; наращивания протестной активности; экономического и политического давления на режим; поддержки местных сообществ и подобного.

"Мы убеждены: 2021 год – время действовать, мобилизовать все ресурсы, демонстрировать, что нас большинство. Уже сейчас мы готовим совместные февральские кампании и поддержку массовых уличных акций весной", – говорится в сообщении.

Ранее Светлана Тихановская заявила, что не будет участвовать в следующих выборах президента Беларуси. При этом она выступила с предложением расширить список санкционных мер против белорусских властей.

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