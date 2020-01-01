Все руководство страны. Как женщины рулят Эстонией

Впервые в истории Эстонии правительство страны возглавила женщина - председатель Партии реформ Кая Каллас.

В Эстонии после коррупционного скандала сменилось правительство. Новым премьером стала председатель Партии реформ Кая Каллас. Таким образом, Эстония стала единственным государством в мире, где и президент, и глава правительства — женщины

Президент Эстонии — Керсти Кальюлайд — возглавила страну в 2016 году и также стала первой женщиной на этом посту. В новое правительство, сформированное накануне, вместе с Каллас вошли еще шесть женщин-министров, что также происходит в Эстонии впервые.

Кто такая Кая Каллас

Кая Каллас - бывший депутат Европейского парламента, входившая в Альянс либералов и демократов за Европу. Она - дочь одного из создателей Партии реформ, бывшего премьер-министра, министра иностранных дел и министра финансов Эстонии, и бывшего члена Еврокомиссии Сийма Калласа.

Каллас – юрист, в 1995 году 18-летняя Кая проходила стажировку в Адвокатском бюро Tark Grunte Sutkiene.

А в 1996—1997 году она работала советницей директора театра Ванемуйне — первого театра в стране с представлениями на эстонском языке, названного в честь эстонского божества.

Кая писала тексты песен для эстонской музыкальной группы Ska Faktor, созданной в 2006 году. К примеру, авторство Каллас указано к песни Ska Faktor "N"aljas" (2009 года) из второго альбома Lollide armee.

AP Кая Каллас

Взгляды и Украина

В Европарламенте Каллас работала над углублением сотрудничества между ЕС и Украиной, была заместителем председателя межпарламентской делегации Украина - ЕС.

Только за два первых года работы в 2016 году Каллас вошла в 30-ку самых влиятельных депутатов Европарламента по версии издания Politico.

А еще через год, в 2017, по оценкам организации VoteWatch, она заняла шестую позицию среди самых влиятельных евродепутатов в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций.

Ожидается, что новое , что новое правительство Эстонии будет продвигать идею углубленного сотрудничества с США и НАТО.

Каллас убеждена, что для маленькой Эстонии крайне важно находиться в союзах с великими державами и влиятельными блоками. В гуманитарной сфере будущее правительство будет пытаться продвигать эстонский язык как язык науки и технологий.

В целом Каллас называет себя поклонницей "мягкой эстонизации". По ее словам, русскоязычные жители Эстонии только выиграют от знания государственного языка. Также новое правительство намерено продолжить строительство новой инфраструктуры границы с РФ.

А когда у будущего премьера спросили, какую книгу она подарила бы Владимиру Путину, она сказала: "Дело Прибой - сборник документов о депортации 1949". Речь о депортации части гражданского населения Эстонии, Латвии и Литвы в Сибирь и отдалённые районы Севера, организованная властями СССР в марте 1949 года, в ходе которой было депортировано 94 779 человек.