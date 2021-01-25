Канадского мультимиллионера и его русскую жену наказали за обман

Супружеская пара не пожелала ждать своей очереди согласно национальному плану вакцинации и решила обманом получить дозу противоковидной вакцины.

Канадского мультимиллионера Родни Бейкера и его супругу - актрису российского происхождения Екатерину, оштрафовали на 1800 канадских долларов за незаконное получение вакцины от коронавирусной инфекции, предназначенной для коренных народов страны. Об этом пишет NewYorkPost.

Сообщается, что Бейкеры на частном самолете прилетели в одно из самых удаленных поселений территории Юкон Бивер-Крик, где живет всего сотня индейцев.

“Взрослых представителей общин коренных народов Канада вакцинирует в первую очередь, иммунизация других граждан намечена на лето и осень. Родни и Екатерина решили не ждать того времени, когда вакцина будет положена и им, а выдали себя за работников местного отеля и потребовали вакцинировать их”, - говорится в статье.

Медики укололи супругам вакцину, но потом решили перепроверить их данные и позвонили в местный отель. Там сообщили, что никакие Бейкеры у них не работают. Тогда и врачи сообщили о произошедшем полиции.

Найти пару по адресу прохождения карантина, который был указан в анкете не удалось. Миллионера и его жену задержали только в аэропорту Уайтхорса, когда они собирались лететь домой в Ванкувер.

Бейкерам предъявили обвинение в соответствии с законом о чрезвычайных гражданских мерах. Он предусматривает штраф 900 канадских долларов для каждого.

“Мы глубоко обеспокоены действиями людей, которые подвергают наших старейшин и уязвимых людей риску из-за корысти”, - заявила вождь поселения Уайт-Ривер Анджела Демит.

После скандала Родни Бейкер ушел с поста генерального директора Great Canadian Gaming Corporation. Эта компания владеет казино и гоночными трассами по всей Канаде.

Ранее в Литве в Мариямпольской больнице женщине вместо одной дозы от коронавируса ввели сразу пять.

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