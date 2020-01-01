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Мексиканского миллиардера госпитализировали с коронавирусом

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В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Карлос Слим находится на 21-месте.
Мексиканский миллиардер Карлос Слим
Мексиканский миллиардер Карлос Слим
El CEO

Мексиканского миллиардера Карлоса Слима госпитализировали с диагнозом коронавирус. Об этом в среду, 27 января, сообщил официальный представитель и зять бизнесмена Артуро Элиас, передает Reuters.

По его словам, Слим чувствует себя "очень хорошо", а госпитализировали его, чтобы контролировать состояние здоровья во время лечения.

В четверг, 28 января Слиму исполнится 81 год. Инженер по профессии, он является самым богатым человеком в Мексике. В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Слим находится на 21-месте. По данным издания, состояние бизнесмена оценивается в 58,7 млрд. долларов. За минувшие сутки, на фоне сообщений о том, что Слим заразился коронавирусом, его состояние уменьшилось на $893 млн, или 1,5%.

Слим владеет крупнейшими мексиканскими телекоммуникационными компаниями Telmex и Am'erica M'ovil., а также ресторанами и универмагами.

Также, бизнесмен активно занимается благотворительностью. Его Фонд Карлоса Слима финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в стране.

Летом 2019 года этот фонд заключил сделку с фармкомпанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщало агентство Mexican News Daily. По условиям сделки AstraZeneca производит вакцину в Аргентине, а завершающие этапы производства и упаковку препарата проводит мексиканская фармкомпания Liomont. 

С начала пандемии в Мексике выявили 1,78 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкина. По числу умерших от COVID-19 страна занимает четвертое место в мире после США (427 тыс.), Бразилии (218,8 тыс.) и Индии (153,7 тыс.). Жертвами заболевания в Мексике стали 152 тыс. человек.

Напомним, в Колумбии от последствий коронавирусной инфекции скончался министр обороны Карлос Ольмес Трухильо.

Ранее сообщалось о смерти от коронавируса премьер-министра Эсватини.

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Теги: Мексика, миллиардер, госпитализация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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