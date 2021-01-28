В Ливане протестующие закидали полицию боевыми гранатами

Граждане требуют от власти принятия мер для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа.

В Триполи, на севере Ливана, вторую ночь продолжаются беспорядки и массовые протесты с требованием отменить комендантский час, введенный властями в качестве меры против распространения коронавируса. Также протестующие требуют улучшения условий жизни. Об этом в среду, 27 января, сообщает ТАСС.

По сообщению информагентства, в ходе выступлений манифестанты закидали полицию боевыми гранатами, девять сотрудников сил правопорядка получили ранения. Эту информацию подтверждает МВД Ливана. Ведомство особо подчеркивает, что это были не бутылки с зажигательной смесью и не шумовые гранаты, а именно боевые, говорится в Twitter МВД.

Число пострадавших во время беспорядков в Ливане на данный момент выросло до 226 человек. Большинству из них была оказана медицинская помощь на месте, 35 доставлены в госпиталь.

"В ходе операции по восстановлению порядка задержаны пятеро подстрекателей к насильственным акциям, которые призывали бросать в солдат и патрульные машины камни и бутылки с зажигательной смесью", сообщают власти. Полиция и армия применили для разгона демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ.

Также, протестующие против продления карантина из-за пандемии коронавируса забросали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью.

Как сообщает РИА Новости , власти приняли решение ввести армию в город.

Беспорядки продолжаются в Триполи третий день. Протестующие требуют снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ливанский Красный Крест сообщал о десятках пострадавших в ходе столкновений.

Высший совет обороны продлил действующее в Ливане чрезвычайное санитарное положение до 8 февраля. Карантинный режим, который сопровождается комендантским часом, свел до минимума экономическую активность и повлек за собой разорение мелких и средних предприятий. В результате обстановка в Триполи, где уровень безработицы достиг 60%, накалилась до предела. Правительство принимает сейчас меры по оказанию экстренной помощи семьям, оказавшимся за чертой бедности.

Напомним, что 24 января в Нидерландах противники карантина сожгли центр тестирования на COVID-19. Силы полиции для разгона демонстрантов вынуждены были использовать водометы, лошадей, собак и дубинки. В Эйндховене полиция применила слезоточивый газ.

Тогда были задержаны около 300 человек. Больше всего задержанных в Амстердаме и Эйндховене. Некоторые демонстранты были готовы к столкновениям и стремились к конфронтации, говорят в полиции.

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