В США начали продавать корм для собак из конопли

Автор идеи считает, что ее продукция помогает улучшить психическое и физическое состояние питомцев, снять у них стресс.

Новый продукт для животных должен "снять с них стресс" REUTERS

В США Марта Стюарт, американская ведущая кулинарных телешоу, выпустила в продажу угощения для собак, приготовленные с использованием марихуаны. Об этом сообщает Reuters.

“Новый продукт - это конфеты и масло, которое можно использовать в качестве пищевой добавки для животных’, - говорится в сообщении.

И масло, и конфеты готовят с добавлением каннабидиола (КБД) - экстракта каннабиса, который, как уверяет автор идеи, не обладает психоактивными свойствами, но “способен расслаблять человека или животное”.

По словам Стюарт, ее лакомства “могут помочь улучшить психическое и физическое состояние питомца, а также снять у него стресс и сохранить здоровье суставов”.

“Мои собаки не только мои друзья, но и члены семьи. Поэтому я уделяю внимание их эмоциональному и физическому благополучию”, - цитирует агентство телеведущую.

Агентство добавляет, что конфеты можно купить за 20-23 доллара, а масло - за 34 доллара.

Лакомства Стюарт выпустила совместно с канадским производителем медицинского каннабиса Canopy Growth.

Ранее компания Nestl'e выпустила линейку кормов для животных PurinaNayondNature’s Protein, в состав которых входят насекомые.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet