ВОЗ заявила о возможности пандемии из-за вируса Nipah

Природными носителями вируса являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные в южном Китае, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии, которую может вызвать вирус Nipah или NiV, выявленный в Малайзии в 1999 году. Об этом в среду, 27 января, сообщает The Guardian.

Смертность от NiV может составить 40-75%, при этом вирус очень быстро распространяется. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и вызвать смертельный энцефалит. Лекарства от него пока не изобретено.

Вирус Nipah был обнаружен среди фермеров-свиноводов, проживающих на реке Нипах, от которой он и получил название. Его носителями в дикой природе являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные на территории южного Китая, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Кроме того, вирус выявили у летучих лисиц в Африке. Примечательно, что сами животные им не болеют.

Как выяснили ученые, заражение людей происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов (в первую очередь фиников, свежего сока финиковой пальмы), загрязненных выделениями зараженных крыланов.

Для профилактики NiV ВОЗ рекомендует сократить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам и другим свежим продуктам питания. Свежесобранный финиковый сок необходимо кипятить, а фрукты - мыть и очищать от кожуры перед употреблением.

Что касается снижения риска передачи вируса от человека к человеку, ВОЗ рекомендует избегать физического контакта с людьми, инфицированными NiV, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

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Как сообщалось ранее, ВОЗ назвала сроки распределения вакцин COVAX. При этом ВОЗ должна завершить сделку с Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca.

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