Республиканскую партию США покинули десятки тысяч членов

Беспрецедентный исход избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, произошел после попытки штурма Капитолия.

С начала года более 30 тысяч зарегистрированных членов Республиканской партии вышли из ее состава после штурма Капитолия. Об этом в среду, 27 января, сообщает The Hill.

Отмечается, что такой беспрецедентный исход может создать проблемы для республиканцев, пытающихся определиться с дальнейшими действиями после проигрыша в президентской гонке и борьбе за большинство мест в Сенате Конгресса.

"Однако это, вероятно, является только верхушкой айсберга. Данные 30 тысяч человек проживают лишь в нескольких штатах, где еженедельно сообщают о регистрации избирателей и о тех гражданах, кто меняет партию", - говорится в публикации.

При этом отмечается, что многие избиратели меняют партийную принадлежность в ключевых колеблющихся штатах.

Тем временем в руководстве Республиканской партии заявили, что не будут просить экс-президента Дональда Трампа участвовать в выборах 2024 года. Об этом сказала в интервью агентству Associated Press председатель Национального комитета партии Ронна Макдэниел. Она добавила, что принятие решения об участии в выборах остается за кандидатами.

При этом Макдэниел заявила, что хотела бы, чтобы экс-президент помог республиканцам вернуть большинство на промежуточных выборах в 2022 году.

Напомним, консервативные республиканцы начали отворачиваться от Трампа еще в ноябре прошлого года.

Как сообщалось, после прошедших выборов Демократическая партия США официально получила контроль над Сенатом Конгресса.

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